Continuano le operazioni per contrastare l’inquinamento del fiume Sarno, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sotto la direzione del procuratore Nunzio Fragliasso. Nella mattinata odierna, la Polizia Metropolitana di Napoli, guidata dal comandante Lucia Rea, ha messo sotto sequestro tre attività nel comune di Sant’Antonio Abate per gravi violazioni della normativa ambientale.

Il primo intervento ha riguardato un’impresa che, ufficialmente dedita alla vendita di parti di autoveicoli nuovi e usati, operava di fatto come autodemolizione abusiva. Gli agenti hanno scoperto tre aree distinte, tutte prive delle necessarie autorizzazioni: un capannone con annesso piazzale, una zona scoperta senza pavimentazione e un’altra area contenente grandi quantità di rifiuti derivanti dallo smontaggio delle auto. Sotto sequestro anche un’officina abusiva con attrezzature specifiche per la lavorazione dei veicoli. Le indagini hanno evidenziato che i liquidi altamente inquinanti – oli esausti e percolati provenienti dalle auto – si riversavano direttamente sulla strada pubblica, finendo poi nei terreni agricoli circostanti e nel canale Marna, affluente del Sarno.

Il secondo sequestro ha colpito un’attività di tappezzeria per auto situata nella stessa strada, accusata di violazioni legate alle emissioni in atmosfera e alla gestione non conforme dei rifiuti. Il terzo intervento ha interessato un’altra area di proprietà di un diverso soggetto, utilizzata per lo stoccaggio illecito di rifiuti. L’operazione ha portato alla denuncia di cinque persone per reati ambientali e al sequestro complessivo di cinque aree, per un totale di 4.000 metri quadrati.