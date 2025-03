Continuano i controlli straordinari della Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di droga. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di San Giovanni Barra hanno arrestato un 46enne napoletano con precedenti di polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per possesso abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e interferenze illecite nella vita privata.

L’operazione è scattata in via Repubbliche Marinare, dove gli agenti hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha tentato di fuggire ad alta velocità. Ne è nato un lungo inseguimento, terminato in via Ferrante Imperato, dove il fuggitivo è stato bloccato dopo manovre pericolose. A seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di 425 euro in banconote di vario taglio, mentre un comportamento sospetto durante la fuga ha spinto gli agenti ad approfondire le indagini.

I poliziotti si sono quindi recati presso la sua abitazione, dove il figlio del sospettato ha tentato di disfarsi di un mazzo di chiavi e ha aggredito gli agenti, venendo bloccato dopo una colluttazione. Con il supporto delle unità cinofile, la perquisizione ha portato al ritrovamento di 80 grammi di cocaina, 10 panetti di hashish da 400 grammi nascosti nella cassetta postale, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico con tracce di stupefacenti e un vero arsenale: una pistola revolver calibro 6, 50 cartucce calibro 22, 19 cartucce calibro 12 e due cartucce calibro 38. A completare il quadro, la scoperta di un sofisticato sistema di videosorveglianza con telecamere puntate sulle pertinenze dell’area esterna. Il 46enne è stato arrestato, mentre il figlio è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.