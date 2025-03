Irpinia, 75enne scomparso ritrovato senza vita dopo ore di ricerche

Una vasta operazione di ricerca è stata condotta dai vigili del fuoco di Avellino, in collaborazione con le forze dell’ordine e squadre specializzate, per ritrovare un 75enne residente a Pietrastornina, scomparso dalla sua abitazione in via Salvatori nel pomeriggio del 5 marzo. L’allarme era stato lanciato dai familiari e, su richiesta dei carabinieri della locale stazione, le ricerche sono scattate intorno alle 19.

SFORZO CONGIUNTO PER RICERCHE – Alle operazioni hanno preso parte unità cinofile, esperti in Topografia Applicata al Soccorso e droni Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), oltre a squadre provenienti da diversi comandi della Campania e del Lazio. C’è stato anche l’intervento del nucleo alpinistico della Guardia di Finanza, che ha impiegato un proprio elicottero per sorvolare l’area, e del Soccorso Alpino, supportato dal Drago 69, l’elicottero dei vigili del fuoco. Le unità operative, coordinate dal comando avanzato dei vigili del fuoco, hanno setacciato la zona con il supporto dei mezzi aerei, raccogliendo informazioni utili per restringere l’area di perlustrazione.

EPILOGO TRAGICO – Dopo lunghe ore di ricerche, alle 12 di oggi, 6 marzo, il corpo del 75enne è stato ritrovato in una radura poco distante dalla sua abitazione. L’uomo era privo di vita. Un epilogo tragico per una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso la comunità di Pietrastornina, mobilitata con apprensione sin dalle prime ore della scomparsa. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per le verifiche del caso.