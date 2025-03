Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi ad Aiello del Sabato, in Irpinia, dove cinque ragazzini sono rimasti bloccati in un’area isolata a causa della presenza di un branco di cinghiali. L’episodio si è verificato intorno alle 12:20, in contrada Greci, mentre il gruppo era impegnato in una passeggiata all’aria aperta. Spaventati dall’improvvisa comparsa degli animali selvatici, i ragazzi hanno cercato riparo dietro un casolare abbandonato e, temendo per la loro sicurezza, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Avellino, che hanno localizzato i giovani nonostante la zona fosse di difficile accesso. Dopo averli tranquillizzati e assistiti, i soccorritori li hanno scortati in un’area sicura, lontana dai cinghiali e senza ulteriori rischi. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato ferite o conseguenze.