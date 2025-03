Una serata di controlli intensi ha visto i carabinieri della compagnia di Ischia impegnati in diversi interventi, con denunce per droga, risse e perfino l’uso improprio di fuochi d’artificio. A Ischia, un 54enne è stato trovato in possesso di quattro flaconi di levometadone, un oppioide usato per scopi terapeutici ma detenuto senza prescrizione medica. L’uomo è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. A Casamicciola Terme, un giovane è stato fermato con una stecca di hashish e un bilancino di precisione, facendo scattare una denuncia simile. A Forio, i militari sono dovuti intervenire in un bar di piazza Municipio per una rissa tra tre persone. La lite è scoppiata quando un 45enne ha importunato una donna, scatenando la reazione di quest’ultima e del suo compagno. La situazione è degenerata in pugni e schiaffi, con lesioni giudicate guaribili in cinque giorni per tutti i coinvolti, che ora rischiano anche il Daspo urbano. A Procida, invece, i festeggiamenti per un compleanno sono sfociati in un episodio di pericolosa incoscienza: un gruppo di giovani ha acceso e fatto esplodere fuochi d’artificio in piazza della Repubblica senza autorizzazione. Identificati e fermati, sono stati denunciati per accensioni ed esplosioni pericolose. Infine, sempre a Casamicciola Terme, i Carabinieri hanno fermato una ragazza che circolava in moto senza patente, mai conseguita, con recidiva nel biennio. Anche per lei è scattata la denuncia.