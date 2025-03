Una banale discussione familiare ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Somma Vesuviana dove una lite tra due sorelle è sfociata in un accoltellamento. I carabinieri sono intervenuti in un appartamento della cittadina a nord di Napoli dopo una segnalazione per una violenta disputa domestica. Le protagoniste della vicenda sono due giovani incensurate di 24 e 20 anni. Il motivo del litigio è un flacone di struccante che la sorella maggiore avrebbe usato senza il consenso della più piccola. La discussione è rapidamente degenerata quando la 20enne, in preda alla rabbia, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito la sorella con sei fendenti all’addome. I militari, giunti sul posto, hanno sequestrato l’arma ancora sporca di sangue e ricostruito la dinamica dell’accaduto. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, dove i medici le hanno diagnosticato 30 giorni di prognosi prima di dimetterla. La sorella minore, invece, è stata arrestata con l’accusa di lesioni personali aggravate e ora si trova in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.