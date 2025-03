Magia su punizione e assist: Gaetano show contro il Monza

CAGLIARI (nl) – Una splendida punizione e un assist per il gol di Luvumbo che ha chiuso la partita: Gianluca Gaetano è stato il grande protagonista della sfida tra Cagliari e Monza, terminata 3-0 all’Unipol Domus. Il 24enne fantasista di Cimitile, subentrato al 73’, ha firmato il suo secondo gol stagionale dopo quello realizzato contro il Lecce. Dopo la rete (ottava in serie A), Gaetano è corso subito verso la tribuna per abbracciare prima Roberto Muzzi e poi Nicolas Viola, in un gesto carico di emozione. Una stagione tra alti e bassi per il numero 70 rossoblù, che con questa prestazione si rilancia con forza in vista del rush finale del campionato, determinato a dare il suo contributo nella corsa salvezza del Cagliari.