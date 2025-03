Marano, 19enne investito: conducente fugge, poi si costituisce

Grave incidente stradale nella notte in via Lazio a Marano di Napoli, dove un’auto ha travolto un 19enne in sella alla sua moto, per poi fuggire senza prestare soccorso. Il giovane, soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, si trova attualmente in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte. Ore dopo l’incidente, la conducente del veicolo, una donna, si è presentata spontaneamente alla stazione carabinieri di Marano, dove è stata denunciata per omissione di soccorso. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.