Paura questa mattina a Marcianise, dove un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha devastato il primo piano di un edificio in via Peschiera. L’allarme è scattato intorno alle 11:40, con l’intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise. L’onda d’urto ha provocato il crollo parziale di alcuni muri interni, coinvolgendo tre persone che si trovavano all’interno: due donne e un ragazzo. I soccorritori hanno estratto i feriti e li hanno affidati ai sanitari del 118, che li hanno trasportati negli ospedali di Caserta e Marcianise per le cure necessarie. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi. Indagini in corso per accertare le cause dello scoppio.