I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di tre giovani di 19 anni, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica. Per uno di loro è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Napoli, mentre per gli altri due è stato stabilito il divieto di dimora nel capoluogo campano. I tre indagati sono accusati di aver preso parte a una violenta rissa avvenuta nella notte del 26 maggio scorso nel cuore del centro storico di Napoli, nei pressi di vico San Giovanni Maggiore. L’episodio, che ha coinvolto anche altre persone ancora in fase di identificazione e alcuni minorenni – per i quali si procede separatamente – ha avuto momenti di particolare tensione: durante la colluttazione, uno degli indagati avrebbe estratto un coltello, finendo però per essere colpito a sua volta con più fendenti. Nella rissa sono rimasti feriti 5 giovani, tra cui anche un passante estraneo ai fatti, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 12 giorni. Le misure cautelari sono state disposte sulla base delle indagini condotte dai carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Le indagini proseguono per identificare tutti i responsabili.