La quarta edizione di “Mille&UnBabà”, il prestigioso contest di pasticceria promosso da Mulino Caputo, si apre a un panorama internazionale, portando a Napoli il talento di maestri pasticceri provenienti da tutto il mondo. Tra gli otto finalisti selezionati per la gara del 17 marzo al Grand Hotel Vesuvio, spicca anche Guglielmo Cavezza, titolare della pasticceria “Mommy Cafè” di Cicciano. Il concorso, dedicato al babà, dolce simbolo della tradizione partenopea, vede quest’anno una partecipazione variegata, con finalisti provenienti da Perù, Argentina, Giappone, Iran, Francia e Italia. Un segnale chiaro di come il babà, nato dall’incontro tra le culture culinarie di Polonia, Francia e Italia, continui a evolversi grazie alla creatività dei professionisti di tutto il mondo. “La partecipazione di maestri pasticceri di culture diverse rappresenta un’opportunità straordinaria per innovare il babà, un dolce che già nasce da un’ibridazione culturale tra Polonia, Francia e Italia”, spiega Antimo Caputo, Ceo di Mulino Caputo. I concorrenti in gara saranno valutati da una giuria di altissimo livello, composta da: Sal De Riso, presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani e icona della pasticceria italiana; Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin de “La Torre del Saracino”; Sabatino Sirica, storico maestro pasticcere campano e Antimo Caputo. I finalisti, selezionati tra centinaia di candidature, sono: Valentina Rosso & Beatriz Carmen Seminario (Italia – Perù), pastry chef del Va.Be. Cake Design di Torino; Monica Thea Galante e Janvier Garbiero (Italia – Argentina), del ristorante Volver, punto di riferimento della tradizione argentina a Torino; Nazanin Majid (Iran), pasticcera presso Nun, a Torino; Keiko Ochi (Giappone), pastry chef de La Rondine di Firenze; Jérôme Lecomte (Francia), maestro pasticcere e cioccolatiere, membro degli Ambassadeurs du Pain Italia; Guglielmo Cavezza (Italia), titolare della Pasticceria Mommy Cafè di Cicciano; Marco Ferrero (Italia), titolare della Pasticceria Napoletana Ferrero di Taranto e Giustina Brasiello (Italia), pastry chef del Caruso Roof Garden dell’Hotel Vesuvio Napoli. Il vincitore del contest riceverà una fornitura di 1000 chilogrammi di farina Mulino Caputo e un premio in denaro di 1000 euro, oltre al prestigio di aver conquistato il titolo in una competizione sempre più seguita dagli esperti del settore. L’evento, che quest’anno si avvale della sponsorizzazione tecnica di Sidea Spices and Herbs, azienda specializzata nella lavorazione e distribuzione di spezie, si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della pasticceria e dell’arte bianca.