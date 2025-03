Gigi D’Alessio torna in piazza del Plebiscito, a Napoli, con tre nuove serate il 19, 20 e 21 settembre: uno scenario unico dove negli ultimi tre anni Gigi è stato acclamato da oltre 200.000 spettatori in 15 date tutte esaurite. Questi tre nuovi live, fanno fanno segnare al cantautore un nuovo record con ben 18 spettacoli dal vivo in soli 4 anni sul palco di una delle piazze più iconiche d’Italia. I biglietti per i tre concerti in piazza del Plebiscito saranno disponibili a partire dalle ore 11 di domani 31 marzo in esclusiva per gli iscritti alla newsletter ufficiale di Gigi D’Alessio, e dalle ore 11 di martedì 1 aprile su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.