Dopo la positiva esperIenza a “Una Voce per San Marino 2024”, il cantautore di Cicciano Myky Petillo torna con un nuovo brano intenso e significativo: Walking on the Sea, in uscita il 7 marzo su tutte le piattaforme digitali. Un pezzo che parla di coraggio e fragilità, della battaglia interiore tra la voglia di emergere e la paura di fallire. Il videoclip ufficiale sarà disponibile in anteprima su YouTube domani alle 18, con la regia di Elio Brusco e le coreografie firmate da Luca Di Prisco (Lou Simba).

UN TITOLO EVOCATIVO – Il titolo, Walking on the Sea, sembra esprimere un’impresa impossibile. Chi può davvero camminare sul mare? È lo stesso Myky a rispondere: “La mia canzone è un viaggio emotivo che parla della lotta interiore tra il desiderio di eccellere e la paura di non essere abbastanza. Il titolo è una metafora di quel sottile equilibrio tra forza e vulnerabilità che tutti affrontiamo quando inseguiamo i nostri sogni”. Camminare sul mare diventa quindi un simbolo di sfida e superamento dei propri limiti. L’artista descrive questo equilibrio precario come il peso della paura che tira giù, ma anche come la spinta interiore che permette di andare oltre.

SOUND E SCRITTURA – Musicalmente, Walking on the Sea si distingue per la sua struttura melodica dinamica, capace di valorizzare al massimo la vocalità di Myky. Il sound è energico e moderno, con sfumature pop e alternative, mentre il testo affronta tematiche universali come il bisogno di esprimersi, il timore di non essere visti e la ricerca di autenticità. “Non volevo solo una canzone accattivante, ma un pezzo che avesse un’anima. Il testo racconta il rapporto complesso che ogni artista ha con il successo: da un lato la consapevolezza di avere qualcosa di unico da dire, dall’altro il dubbio di non riuscire a emergere o a essere compreso”, spiega Myky. Un concetto chiave del brano è quello della crepa nell’armatura, un’immagine ricorrente nella poetica del cantautore: “C’è una crepa nell’armatura, eppure è proprio da lì che passa la luce. Non bisogna aver paura di mostrarsi vulnerabili, perché è nella fragilità che si trova la vera forza”. Questo messaggio viene rafforzato dal ritornello, dove Myky canta ripetutamente: “I want no money no pressure”. Un’affermazione in controtendenza rispetto a un’industria musicale che spesso misura il valore degli artisti in termini economici e di popolarità.

IL VIDEOCLIP UFFICIALE – Il video ufficiale, diretto da Elio Brusco, punta a trasmettere visivamente l’essenza della canzone, alternando sequenze intense e oniriche a momenti di pura energia. Ad affiancare Myky, un cast di ballerini professionisti che darà vita a una performance vibrante e suggestiva. Tra i protagonisti del videoclip figurano Giada Strazzullo, Fabiana Santoro, Luca Mormile, Lucia Moccia, Matt Patruno ed Erik Riccardi, le cui coreografie sono state curate da Luca Di Prisco (Lou Simba). “Volevo che il video riflettesse l’anima della canzone. Le immagini raccontano la tensione tra il sogno e la paura, tra il desiderio di libertà e i vincoli che ci autoimponiamo”, racconta Myky.

IL TEAM E LA CANZONE – Il singolo è stato scritto da Myky Petillo e Andrea Riso, con l’arrangiamento curato da Giuseppe Panza. Le registrazioni sono avvenute presso RB Music, con il mix & master a cura di Marco Strada. Alla chitarra troviamo Gianmarco Pandolfi, mentre Myky stesso si è occupato delle voci principali e addizionali. Con Walking on the Sea, Myky Petillo firma un brano che parla a chiunque abbia mai sentito il peso delle proprie ambizioni e la paura di non farcela. Una canzone che invita a superare i limiti e a credere in sé stessi, anche quando tutto sembra impossibile.