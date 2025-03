Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola nel rione Sanità

Un’esecuzione in pieno giorno, lungo una delle strade più trafficate di Napoli. Emanuele Durante, 20 anni, è stato assassinato a colpi di pistola mentre era in sella a uno scooter, nel tardo pomeriggio di ieri, lungo via Santa Teresa degli Scalzi, nel rione Sanità. L’azione si è consumata in pochi istanti. Il giovane, forse seguito dai suoi assassini, avrebbe rallentato nei pressi di un distributore di benzina quando uno (o più) sicari gli ha sparato più volte. Gravemente ferito, Durante è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, ma per lui non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’omicidio è avvenuto attorno alle 18:30, in una zona particolarmente trafficata. Gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri, che stanno analizzando i filmati della videosorveglianza, stanno cercando di chiarire diversi aspetti della vicenda: se Emanuele fosse solo o in compagnia, il numero di colpi esplosi dai killer e chi ha accompagnato il giovane in ospedale. Al momento, Durante non risulta avere legami con la camorra, ma le indagini si concentrano anche sulle sue frequentazioni recenti. Secondo le prime ricostruzioni, Emanuele Durante sarebbe parente di Annalisa Durante, la 14enne uccisa nel 2004 a Forcella, vittima innocente della camorra. Il suo nome è diventato simbolo di riscatto per il quartiere, un tempo roccaforte della criminalità organizzata.