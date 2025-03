Napoli, 80enne aggredita e sequestrata in casa: arrestato 50enne

Attimi di terrore nel quartiere San Giovanni a Teduccio, a Napoli, dove una donna è stata aggredita e sequestrata in casa da un 50enne in cerca di denaro. La richiesta di aiuto è arrivata al 112 da un vicino di casa, che ha riferito di aver sentito urla provenire dall’abitazione della donna e di aver visto uno sconosciuto all’interno. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti immediatamente e, una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato la vittima a terra e l’uomo ancora in casa. Dopo momenti di tensione, i militari sono riusciti a bloccare e arrestare l’aggressore.

Secondo quanto raccontato dalla donna, il 50enne l’avrebbe sorpresa mentre rientrava a casa, immobilizzandola con la bocca tappata con del nastro adesivo nel tentativo di rapinarla. L’uomo ha ammesso di aver agito per motivi economici, dichiarando di essere sommerso dai debiti di gioco. La donna, con ferite alla mano e alla bocca, è stata trasportata all’ospedale Fatebenefratelli, dove ha ricevuto cure per contusioni ed ecchimosi multiple, con una prognosi di 10 giorni. Il 50enne è stato arrestato e accompagnato in carcere con l’accusa di sequestro di persona e rapina.