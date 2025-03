Dopo aver entusiasmato il pubblico nelle varie tappe italiane, il “Motor Show Italia” approda a Napoli, in via Giochi del Mediterraneo a Fuorigrotta, dal 15 marzo al 27 aprile 2025. Un evento imperdibile per gli appassionati di motori e spettacolo, che unirà cinema e realtà in uno show mozzafiato. Protagoniste della manifestazione saranno le auto che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni: dai bolidi della saga Fast & Furious a Saetta McQueen e Mack di Cars, fino all’incredibile Chevrolet Camaro Transformer. Oltre alle spettacolari evoluzioni degli stuntman professionisti, il pubblico potrà ammirare e persino salire a bordo dei giganteschi Monster Truck americani, autentici colossi su ruote. L’evento, organizzato da Lidia Togni Eventi, promette emozioni forti con performance ad alta tensione, ma senza dimenticare l’importanza della sicurezza stradale. Gli organizzatori sottolineano che le acrobazie in scena sono realizzate da esperti del settore e non devono essere emulate, poiché alla guida prudenza e rispetto delle regole sono fondamentali.

Per prenotazioni e informazioni: www.primafilaticket.it – www.divertimentoincitta.it (353 2006936 – 353 3215945)

Orari degli spettacoli:

Lunedì, giovedì e venerdì: ore18

Sabato ore 16 e 18:30

Domenica: ore 11 e 18:

Martedì e mercoledì chiuso