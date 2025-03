Napoli, Festa della Donna: sequestrati oltre 2.500 fasci di mimose

In occasione della Festa della Donna, la polizia locale di Napoli ha intensificato i controlli per contrastare la vendita abusiva di fiori, sequestrando oltre 2.500 fasci e bouquet di mimose privi di autorizzazione. Le operazioni hanno interessato vari quartieri della città: al Vomero sono stati sequestrati 230 bouquet, a Secondigliano circa 500 fasci e nell’area di Avvocata oltre 700. L’unità operativa Iaes ha recuperato altri 800 fasci, mentre a Fuorigrotta 140 sono stati devoluti alle parrocchie locali. Nel quartiere Soccavo-Pianura, i controlli in varie strade hanno portato a 14 sequestri per un totale di 136 fasci, oltre a tre verbali per violazioni della L.R. 7/2020 e due per occupazione abusiva di suolo pubblico. Complessivamente le sanzioni amministrative hanno superato i 15mila euro. Nel centro storico, tra piazza San Gaetano e via Tribunali, sono stati eseguiti cinque sequestri per circa 200 pezzi, mentre in via Rosaroll e via Carbonara sono stati elevati due verbali da 5mila euro ciascuno per vendita abusiva. Parallelamente, la polizia locale ha controllato anche il rispetto delle normative commerciali: in corso Garibaldi, tre fiorai sono stati multati per assenza di Scia di vicinato, mentre in via Venezia un’attività è stata sanzionata per la vendita non autorizzata di prodotti non alimentari.