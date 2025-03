Sorprendente scoperta avvenuta nel cuore della Napoli sotterranea, tra i cunicoli e le cavità scavate nel tufo che raccontano la storia millenaria della città. Nel quartiere Stella, nel rione Sanità, a pochi passi dal Bosco di Capodimonte, i carabinieri della compagnia Stella hanno individuato una grotta nascosta, usata come deposito di moto rubate e ricambi. Durante un servizio di controllo, i militari hanno notato un portoncino in ferro socchiuso in vico II Severo a Capodimonte. Spinti dalla curiosità, hanno aperto la porta e si sono trovati di fronte a un ambiente sotterraneo di grande valore storico, trasformato in un covo per attività illecite. All’interno della grotta, situata a poche decine di metri dalla Basilica di San Severo, sono state rinvenute carcasse di motoveicoli, pezzi di ricambio, rifiuti e due moto di grossa cilindrata per un valore complessivo di circa 50mila euro. Le moto, risultate rubate, sono state restituite ai legittimi proprietari, mentre l’intero ambiente è stato sequestrato.