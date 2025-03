Un antico rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale utilizzato come officina meccanica abusiva e discarica di rifiuti edili. È quanto scoperto dalla Polizia Locale di Napoli nel corso di un’ispezione condotta dalle unità operative Tutela Patrimonio e Investigativa, Ambientale, Edilizia e Sicurezza. Gli agenti hanno individuato due cavità in Salita Due Porte all’Arenella, una delle quali adibita illegalmente a rimessa e riparazione di motoveicoli, senza alcuna autorizzazione. Oltre all’attività illecita, gli spazi erano pieni di rifiuti edili, facendo ipotizzare un uso come discarica abusiva. A seguito dei controlli, l’area è stata sequestrata penalmente ai sensi del Testo Unico Ambientale e per il titolare dell’officina è scattata una sanzione amministrativa. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per verificare la proprietà dell’area sequestrata.

FURTI DI ENERGIA: CINQUE DENUNCIATI – In una seconda operazione, la Polizia Locale è intervenuta in via della Bussola, in un edificio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Napoli. Il blitz, condotto con il supporto dei tecnici Enel, è scattato dopo alcune segnalazioni inviate in Prefettura. Durante i controlli, cinque persone sono state denunciate per prelievo fraudolento di energia elettrica. Inoltre, per due di loro è emerso che occupavano abusivamente gli alloggi, motivo per cui sono stati deferiti anche per invasione di terreni ed edifici.