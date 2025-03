I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato un 51enne italiano per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, sequestrando 1200 chilogrammi di sigarette e un furgone utilizzato per il trasporto. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo economico del territorio nella zona industriale di Napoli. I Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego hanno fermato un furgone sospetto con un carico voluminoso. L’ispezione del mezzo ha portato alla scoperta immediata di 400 chilogrammi di sigarette di contrabbando, suddivise in scatoloni. Una successiva perquisizione in un locale adibito a deposito ha permesso di individuare altri 800 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri. Il conducente del furgone è stato arrestato in flagranza di reato e processato per direttissima. Il tribunale di Napoli lo ha condannato a 2 anni di reclusione, con pena sospesa e obbligo di firma. L’intero carico di sigarette e il veicolo utilizzato per il trasporto sono stati confiscati.