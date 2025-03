Napoli, sparatoria davanti alla scuola: fermato 17enne di Casoria

Lo scorso 12 marzo, in via Nuova Poggioreale, un 17enne incensurato è stato ferito alla gamba destra da un colpo di pistola mentre si trovava su uno scooter con un amico. Dopo un’indagine lampo, i carabinieri del Nucleo Operativo di Poggioreale hanno sottoposto a fermo un coetaneo di Casoria, ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane in scooter si trovava nei pressi della casa circondariale e di una scuola quando un Suv nero si è affiancato. Il conducente, solo a bordo, avrebbe puntato un’arma e sparato, colpendo la vittima alla gamba, per poi darsi alla fuga. L’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte hanno permesso ai carabinieri di risalire rapidamente alla targa del veicolo, risultato noleggiato. Le indagini hanno portato a Casoria, dove il figlio del titolare del contratto di leasing, un 17enne, si è presentato spontaneamente al commissariato di Scampia, confessando di essere l’autore dello sparo. Il movente sarebbe riconducibile a un alterco avvenuto poco prima tra il giovane fermato e i due ragazzi in scooter. I carabinieri, intervenuti subito dopo la sua confessione, lo hanno sottoposto a fermo, provvedimento poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli dell’accaduto.