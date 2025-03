Dopo il trionfo del concerto allo stadio “Diego Armando Maradona”, che ha visto oltre 40 mila fan cantare a squarciagola in una serata indimenticabile, Nino D’Angelo annuncia una nuova imperdibile data nella sua amata Napoli. L’11 settembre, il cantautore partenopeo si esibirà nella storica Piazza del Plebiscito, aggiungendo un nuovo appuntamento al suo tour estivo “I Miei Meravigliosi Anni ’80 – Estate 2025”. Un concerto che si preannuncia epico, dopo l’emozione dello spettacolo del 29 giugno, quando il “ragazzo della Curva B” ha fatto vibrare lo Stadio Maradona. Stavolta, sarà il cuore della città a ospitare il suo live, regalando al pubblico un viaggio nella sua straordinaria carriera, che supera i 40 anni di successi.

IL TOUR ESTIVO INIZIA A PALERMO – La tournée, prodotta da Trident Music, attraverserà l’Italia con tappe nei principali festival e location suggestive:

13 giugno – Palermo – Teatro di Verdura

14 giugno – Catania – Villa Bellini

28 giugno – Piacenza – Palazzo Farnese – Festival Piacenza Summer Cult

14 luglio – Nichelino (Torino) – Palazzina di Caccia di Stupinigi

17 luglio – Firenze – Villa Demidoff – “MusArt”

18 luglio – Genova – Arena Del Mare – Live in Genova Festival

20 luglio – Campobasso – Area Eventi Nuovo Romagnoli

23 luglio – Roma – Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

26 luglio – Barletta – Fossato del Castello

8 agosto – Porto Recanati (Macerata) – Arena B. Gigli – Arena in Concerto

9 agosto – Lignano Sabbiadoro – Arena Alpe Adria

11 agosto – San Pancrazio Salentino (Brindisi) – Forum Eventi

12 agosto – Acri (Cosenza) – Anfiteatro Romano

13 agosto – Cirò Marina (Crotone) – Mercati Saraceni

17 agosto – La Spezia – Piazza Europa

19 agosto – Apricena (Foggia) – Suonincava, Cava dell’Erba

22 agosto – Pescara – Porto Turistico

11 settembre – Napoli – Piazza del Plebiscito (NUOVA DATA)

UN VIAGGIO TRA GRANDI SUCCESSI – Durante il concerto, Nino D’Angelo ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera, interpretando brani iconici come “A’ Discoteca”, divenuto un inno nelle discoteche anni ’80, “Popcorn e Patatine”, colonna sonora dell’omonimo film, e “Maledetto Treno”, una ballata intensa e commovente. Non mancherà ovviamente “Napoli”, che recentemente è stato ufficializzato come inno della squadra azzurra.

UNA CARRIERA TRA MUSICA E CINEMA – Nino D’Angelo è molto più di un cantante: la sua carriera lo ha visto protagonista come attore, regista, direttore artistico e autore di colonne sonore, ottenendo riconoscimenti prestigiosi come un David di Donatello, un Nastro d’Argento, un Globo d’Oro e un Ciak d’Oro. Ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo, è stato co-conduttore del DopoFestival 1998 e ha diretto il Teatro Trianon Viviani di Napoli.

BIGLIETTI IN VENDITA – I biglietti per la nuova data di Napoli sono già disponibili su TicketOne, Ticketmaster, Go2 e nei punti vendita autorizzati. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale www.tridentmusic.it.