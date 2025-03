A cosa servissero le maschere di Guy Fawkes di V per Vendetta, quelle di Dalì de La Casa di Carta o la misteriosa maschera del Front Man di Squid Game, resta un mistero. Ma una cosa è certa: erano custodite in un magazzino di via Nazionale, a Torre del Greco. E non erano le uniche cose sospette trovate dai carabinieri durante una perquisizione che ha svelato ben altro. Nel tardo pomeriggio, i militari della sezione operativa hanno fatto irruzione in un locale segnalato come sospetto. All’interno, il ritrovamento ha subito acceso i riflettori su un possibile giro di frodi informatiche e truffe. Nel magazzino sono stati sequestrati: 59 smartphone, 6 carte prepagate intestate a diverse persone, 3 notebook, 6 chiavette usb, una stampante 3D con circa 90 bobine di vari colori e un quaderno con annotati dati di accesso a numerosi conti online. Il titolare del magazzino è un 31enne incensurato di Ercolano, che è stato denunciato. Gli investigatori stanno ora analizzando il materiale sequestrato per ricostruire l’eventuale rete di truffe legate alla tecnologia trovata nel locale.