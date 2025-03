Controlli dei carabinieri forestali di Marigliano nell’ambito dei controlli ambientali nella zona della “Terra dei Fuochi”. I militari, su disposizione del gruppo carabinieri Forestali di Napoli, hanno intensificato le ispezioni per contrastare illeciti ambientali, edilizi e legati allo smaltimento di rifiuti urbani e speciali. Nel mirino dei controlli è finita una ditta a Nola, nei pressi del lagno Gaudio, specializzata nella produzione di porte e finestre. Gli accertamenti hanno rivelato che l’azienda, dotata di numerosi macchinari per taglio, saldatura e verniciatura dell’alluminio, operava senza autorizzazioni e rilasciava emissioni inquinanti in atmosfera. Non solo: gli scarti industriali e le acque contaminate da catrame e asfalto, provenienti dal piazzale aziendale, venivano scaricati abusivamente nella pubblica fognatura, con un grave rischio di contaminazione del vicino corso d’acqua. I carabinieri forestali hanno quindi sequestrato il capannone industriale e denunciato il titolare dell’azienda per gestione illecita di rifiuti, emissioni inquinanti e sversamenti irregolari in fognatura.