NOLA – Efficienza, qualità e un nuovo punto di riferimento per l’assistenza sanitaria nel territorio nolano. Il reparto di Medicina Generale dell’ospedale “Santa Maria della Pietà”, attivo dal 17 dicembre, ha già gestito circa cento dimissioni, garantendo cure tempestive e un servizio efficace ai pazienti. Alla guida dell’unità operativa complessa c’è il dottor Carmine Dalia, 61enne originario di Marigliano, medico di grande esperienza con una carriera consolidata in ambito internistico e sportivo. Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università Federico II di Napoli, è specialista in Medicina Nucleare, Idrologia Medica, Medicina Aeronautica e Spaziale e Medicina dello Sport. Oltre a dirigere il reparto, è docente presso le università Federico II di Napoli e Tor Vergata di Roma ed è responsabile di importanti centri medici regionali.

La struttura ospedaliera, attualmente operativa, attende una collocazione definitiva che consentirà di ottimizzare ulteriormente l’organizzazione e i servizi offerti. Il reparto di Medicina Generale è dedicato alla diagnosi, prevenzione e cura delle patologie internistiche, con particolare attenzione a gastroenterologia, epatologia e malattie vascolari. L’équipe medica assiste pazienti affetti da disturbi epatologici, autoimmuni, allergologici, gastroenterologici e reumatologici, nonché da altre problematiche di medicina generale che non richiedono interventi chirurgici. Sotto la direzione del primario Dalia, il reparto sta anche investendo su un approccio innovativo alla medicina interna, puntando sulla diagnostica avanzata, sulla personalizzazione delle terapie e sulla multidisciplinarità, elementi fondamentali per garantire ai pazienti trattamenti efficaci e mirati. L’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola continua a rafforzare il proprio ruolo nell’assistenza sanitaria della zona, con l’obiettivo di migliorare costantemente i servizi per la comunità.