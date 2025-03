Colpo di scena per migliaia di automobilisti: le multe per mancata revisione e assenza di copertura assicurativa, se rilevate con telecamere non omologate, sono nulle. A stabilirlo è una recente sentenza del Giudice di Pace di Nola, che ha anche condannato l’Ente responsabile al pagamento delle spese di giudizio. A riportare la decisione è l’avvocato Cristiano Ceriello, responsabile legale dell’associazione dei consumatori “Difesa Consumatori e Contribuenti”, che sottolinea come sempre più sanzioni vengano emesse per mancata revisione, senza contestazione immediata da parte degli agenti.

COSA DICE LA LEGGE – L’articolo 80, comma 14, del Codice della Strada stabilisce che la revisione scaduta può essere rilevata con strumenti elettronici e contestata in modalità differita, purché venga utilizzato un dispositivo omologato o approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Se il dispositivo non è omologato, la multa è nulla. Lo stesso principio vale per la mancata copertura assicurativa, come confermato dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020.

LA SENTENZA DI NOLA E LE CONSEGUENZE – Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha dichiarato nulla la multa proprio perché la telecamera utilizzata non era omologata. Inoltre, l’Ente che ha emesso la sanzione è stato condannato al pagamento delle spese legali, che di fatto ricadranno indirettamente sui cittadini, essendo un ente pubblico. Secondo Pasquale Di Carluccio, presidente dell’associazione dei consumatori, è fondamentale contestare queste multe entro 30 o 60 giorni, altrimenti il verbale – anche se illegittimo – diventerà definitivo, con un danno economico per l’automobilista.