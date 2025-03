Un traguardo storico per l’artigianato locale: nasce il primo corso di cartapesta nolana certificato e riconosciuto dalla Regione Campania. Un’iniziativa che valorizza una tradizione secolare, offrendo al contempo nuove opportunità di formazione e lavoro. Il progetto è stato promosso dal centro di formazione Jtp di Nola, che ha ottenuto in tempi brevi il riconoscimento regionale grazie alla qualità del percorso formativo presentato. Il corso rientra nel programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e punta a trasmettere competenze specifiche su un’arte legata ai Gigli e alla Barca, elementi fondamentali della Festa dei Gigli, dal 2013 parte del patrimonio Unesco nella Rete delle Grandi Macchine a Spalla italiane. La cartapesta nolana, oltre a essere centrale nella realizzazione degli iconici obelischi, ha molteplici applicazioni artistiche ed estetiche. L’iniziativa rappresenta quindi un’opportunità non solo per la tutela di un sapere antico, ma anche per l’avvio di percorsi professionali nel settore.

LA PRESENTAZIONE – Il corso sarà presentato ufficialmente giovedì 6 marzo alle 18 presso il Museo storico archeologico di Nola. All’evento interverranno Giacomo Franzese, direttore del Museo, Lucia Casaburo, dirigente Jtp, e Luca De Risi, presidente di Gramas. Ad affiancare l’iniziativa c’è anche la Fondazione Premio Cimitile. “Si tratta di un grande risultato – afferma Lucia Casaburo, dirigente Jtp – che ottimizza un importante lavoro di squadra e concretizza un reale percorso di tutela e di trasmissione di un prezioso sapere artigiano che può rappresentare in tal senso un primo tassello per progetti più ambiziosi anche in chiave di opportunità di lavoro. L’ iniziativa, appena diffusa, ha riscosso un importante riscontro tanto che stiamo già acquisendo le prime ed entusiastiche adesioni”. Tra gli ospiti: Patrizia Nardi, esperta di patrimonio Unesco, Leonardo Ventura, direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, Maria Grazia Bellisario della rivista Economia della Cultura già direttore Unesco Mic e Aurora Savelli dell’Università di Napoli “L’Orientale”. Le conclusioni saranno affidate a Guglielmo Maria Cirillo, General Manager di Vulcano Buono, e ad esponenti delle istituzioni regionali, tra cui Massimiliano Manfredi, vicepresidente della Commissione Ambiente, Giovanni Mensorio, presidente della Commissione Attività Produttive, e Armida Filippelli, assessore alla Formazione della Regione Campania. Durante l’evento verrà dato spazio anche ai maestri cartapestai e alle associazioni del settore, con la partecipazione di figure di spicco come Giuseppe Tudisco, Leopoldo Santaniello, Cettina Prezioso, Antonio Napolitano, Felice Canfora, Giovanni Vecchione, Saverio Guida, Pasquale Russo ed il decano Paolino Scotta.