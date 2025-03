Importante vittoria per i consumatori: il tribunale civile di Nola, con la sentenza numero 3460/2024, ha stabilito che una società di recupero crediti che avvia un’azione giudiziaria per ottenere un pagamento deve dimostrare la propria legittimazione attiva. In mancanza di tale prova, l’azione legale è nulla e il debito viene cancellato. A renderlo noto è l’associazione dei consumatori “Difesa Consumatori e Contribuenti”, che ha assistito una famiglia nella causa, con il supporto dell’avvocato Cristiano Ceriello, responsabile legale dell’associazione.

LE RICHIESTE DELLE SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI – Molti consumatori ricevono richieste di pagamento da parte di società che acquistano crediti da altre finanziarie, spesso legati a prestiti o prodotti bancari i cui interessi moratori fanno lievitare l’importo iniziale. Tuttavia, non basta vantare un credito: la società deve provare il diritto a riscuoterlo, e la sentenza sottolinea che se non viene dimostrato il trasferimento del credito, il decreto ingiuntivo, il pignoramento e l’azione di recupero devono essere annullati.

L’APPELLO AI CONSUMATORI – Una buona notizia per i consumatori, ma con un avvertimento: non bisogna ignorare le comunicazioni e gli atti giudiziari. Come ricorda il presidente dell’associazione Pasquale Di Carluccio, molti conti correnti, stipendi, pensioni e case vengono pignorati per debiti che avrebbero potuto essere cancellati se contestati per tempo.