Nola, sorpresi con cocaina e hashish: polizia arresta zio e nipote

Continua la stretta della Questura di Napoli contro il traffico di droga e la detenzione illecita di armi. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, un 34enne di Nola e un 57enne di Liveri, entrambi con precedenti di polizia, sorpresi con un ingente quantitativo di stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Nola, durante un controllo in piazza Sant’Antonio Abate, hanno notato i due (zio e nipote) intenti a confabulare con fare sospetto. Alla vista della polizia, il più giovane ha rapidamente passato al complice un bilancino di precisione, un involucro e un telefono cellulare, per poi darsi alla fuga all’interno di uno stabile.

L’intervento immediato dei poliziotti ha permesso di bloccare il 34enne, trovato in possesso di 1.290 euro in contanti, mentre un’ispezione nell’atrio del palazzo ha portato alla scoperta di uno zaino nascosto dietro un congelatore. Al suo interno, gli agenti hanno rinvenuto due contenitori in metallo con cocaina, 14 dosi già confezionate, sei telefoni cellulari, coltelli intrisi di sostanza stupefacente, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il 57enne, nel frattempo, aveva tentato di nascondersi in una piccionaia abbandonata all’interno dello stabile, cercando di occultare dietro una trave un contenitore con otto dosi di cocaina, una stecca di hashish e un telefono cellulare. Anche per lui la fuga è durata poco. Complessivamente, la droga sequestrata ammonta a 74 grammi di cocaina e 18 grammi di hashish. Entrambi gli uomini sono stati arrestati e dovranno rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.