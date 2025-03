Nola, torna il mercato settimanale di generi alimentari in città

Con una delibera firmata dal commissario straordinario Maria Lucia Trezza, il Comune di Nola ha approvato l’atto di indirizzo che segna il ritorno del mercato settimanale di generi alimentari. La decisione è stata presa dopo aver individuato l’area di via Mario De Sena come luogo idoneo per ospitare i 42 posteggi dedicati al settore alimentare, temporaneamente sospesi dal giugno 2024.

I CRITERI – L’area individuata è stata scelta in base a criteri di idoneità tecnica e igienico-sanitaria, con pareri favorevoli da parte della ASL Napoli 3 Sud, della Soprintendenza Archeologica e della Gori. Tra i requisiti richiesti, si evidenzia la necessità di opere di adeguamento, tra cui il sistema di drenaggio delle acque reflue e la presenza di infrastrutture per garantire il rispetto delle normative.

LA RIORGANIZZAZIONE – Il mercato si svolgerà ogni mercoledì dalle 7 alle 13. Mentre il settore alimentare tornerà operativo in via Mario De Sena, il mercato non alimentare rimarrà temporaneamente collocato presso le aree parcheggio del Centro Vulcano Buono, in località Boscofangone.

SERVIZI PER GLI UTENTI – Per migliorare l’esperienza dei visitatori e degli operatori, il Comune ha previsto La fornitura di servizi igienici temporanei, attraverso il noleggio di bagni chimici mentre la gestione della viabilità e delle aree di parcheggio, affidata alla Polizia Municipale. Le operazioni di spazzamento e pulizia delle aree al termine della giornata di mercato, a cura dell’Ufficio Ambiente.