Sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro e adeguamento della chiesa di Sant’Angelo in Palco a Nola, uno dei gioielli storici della città. L’intervento, realizzato in collaborazione con la Soprintendenza e il Provveditorato interregionale per la Campania e finanziato con fondi Pnnr, mira a restituire splendore a un luogo di culto di grande valore artistico e architettonico, con l’obiettivo di riaprirlo al pubblico. La chiesa, parte integrante del complesso conventuale dei Frati Minori, sorge nella parte alta della città di Nola, sulle pendici della collina di Cicala. Fondata tra il 1436 e il 1440 su iniziativa di Raimondo Orsini, venne edificata nel 1445 e successivamente ristrutturata in stile barocco dopo il terremoto del 1631. A seguito di tale restauro, furono aggiunti il pronao porticato, la monumentale scala d’accesso e lo spostamento dell’ingresso principale.

L’edificio si distingue per la sua navata unica con cappelle laterali, l’abside rettangolare e un pronao affrescato con colonne in granito e capitelli di spoglio. Tra i tesori artistici custoditi al suo interno spiccano un crocifisso ligneo del XVIII secolo, un altare marmoreo intarsiato del XVII secolo e un pavimento in maiolica decorata risalente al XVI secolo. Nel corso del Novecento, alcuni interventi di restauro hanno modificato l’aspetto originario della chiesa, incidendo sulla sua conformazione storica. Tra le modifiche più rilevanti figurano il rifacimento della copertura con capriate lignee a vista, la sostituzione delle finestre con monofore dotate di infissi in legno e vetri legati a piombo, e modifiche alla facciata.

L’attuale progetto di restauro mira a garantire la conservazione e la valorizzazione di questo prezioso esempio di architettura storica, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un luogo di culto di straordinario valore artistico e identitario. “L’avvio del cantiere rappresenta un momento cruciale per la tutela e la valorizzazione di un sito di straordinario valore storico e identitario. Restituire la chiesa di Sant’Angelo in Palco alla comunità di Nola significa restituire un pezzo della sua anima e della sua memoria” ha dichiarato Mariano Nuzzo, soprintendente Abap per l’area metropolitana di Napoli.