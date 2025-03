Palazzo Nucci e Ulivo Millenario: il Fai celebra i “tesori” di Cicciano

CICCIANO (nl) – Palazzo Nucci e l’Ulivo Millenario protagonisti dell’evento culturale promosso dal Fai. Un’opportunità unica per riscoprire il patrimonio storico e ambientale della Campania. Il 22 e 23 marzo 2025 tornano le Giornate Fai di Primavera, giunte alla loro 33ª edizione. L’evento, promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano, offrirà al pubblico l’accesso a 750 luoghi speciali in 400 città, permettendo di scoprire e valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturale del Paese. Quest’anno, la manifestazione assume un valore ancora più significativo, in concomitanza con il cinquantenario della fondazione del Fai, rafforzando il legame con la tutela e la valorizzazione del territorio. In Campania, tra i siti selezionati, il gruppo Fao di Nola guiderà i visitatori alla scoperta di due “tesori” di Cicciano: Palazzo Nucci e l’Ulivo Millenario. Due luoghi ricchi di fascino e storia, che per l’occasione apriranno le loro porte a tutti gli appassionati di arte, cultura e natura.

PALAZZO NUCCI – Situato nel cuore di Cicciano, Palazzo Nucci è una storica dimora appartenuta alla famiglia de Nuccio. L’edificio rappresenta un esempio di architettura locale e custodisce un giardino storico, che nel tempo si è trasformato in un autentico “Giardinello delle delizie”. Questo spazio verde, un tempo dedicato alla produzione agricola, è divenuto luogo di ritrovo e di svago familiare, conservando ancora oggi il suo fascino originario. In occasione delle Giornate Fai, i visitatori avranno la possibilità di esplorare l’archivio storico della famiglia de Nuccio, scoprendo documenti inediti sulla storia del palazzo e sul territorio circostante. Inoltre, un’attenzione particolare sarà dedicata alla presenza dei Templari a Cicciano, un capitolo affascinante della storia locale, che sarà approfondito attraverso racconti e testimonianze storiche. L’esperienza sarà arricchita da performance teatrali e musicali, che renderanno la visita ancora più suggestiva, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nell’atmosfera del passato.

Orari di apertura di Palazzo Nucci (via Roma 43, Cicciano)

Sabato 22 marzo: 10:30-12:30 / 15-17

Domenica 23 marzo: 10:30-12:30



L’ULIVO MILLENARIO – A pochi passi dal centro abitato si erge uno dei monumenti naturali più imponenti della Campania: l’Ulivo Millenario di Cicciano, conosciuto anche come “l’Olivo dei Crociati”. Con un’età stimata di 1600 anni, questo albero monumentale della specie Olea europaea ha attraversato i secoli, testimoniando eventi e trasformazioni del territorio. La leggenda narra che furono proprio i Crociati a portare dall’Orto del Getsemani i semi di questa pianta, affidandoli ai monaci locali che li piantarono, dando vita a uno degli ulivi più longevi d’Italia. L’albero, alto 15 metri, presenta un tronco di quasi 6 metri di diametro e una circonferenza di 9,7 metri. Inserito nell’elenco degli Alberi Monumentali d’Italia nel 2016, ha rischiato la rimozione nel 2007, quando venne venduto per 60mila euro. Tuttavia, grazie alle leggi di tutela del patrimonio ambientale, l’ulivo è rimasto al suo posto, diventando un simbolo di resistenza e protezione della natura. Durante le Giornate Fai di Primavera, il pubblico avrà un’occasione unica per ammirare da vicino questo esemplare straordinario, normalmente non accessibile. Saranno organizzate visite guidate e approfondimenti tematici, con esperti che racconteranno la storia e le caratteristiche di questo incredibile “patriarca verde”.

Orari di vista dell’Ulivo Millenario (via Sandro Pertini 58, Cicciano)

Sabato 22 marzo: 9-13 / 15-17

Domenica 23 marzo: 9-13 / 15-17

Le Giornate Fai di Primavera 2025 rappresentano un’occasione preziosa per avvicinarsi alla storia, alla cultura e alla natura del nostro territorio. La possibilità di visitare Palazzo Nucci e l’Ulivo Millenario è un’opportunità straordinaria per riscoprire e valorizzare i tesori nascosti della Campania, grazie all’instancabile lavoro dei volontari del Fai. Un appuntamento da non perdere, per immergersi nella bellezza del nostro patrimonio e contribuire alla sua tutela per le generazioni future. Info e prenotazioni: Per partecipare alle visite guidate e agli eventi in programma, è possibile consultare il sito ufficiale del Fai o contattare il gruppo Fai di Nola.