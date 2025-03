Proseguono i lavori di potenziamento tecnologico sulla linea ferroviaria San Giorgio-Volla-Baiano. L’Ente Autonomo Volturno ha annunciato che, per consentire interventi straordinari sull’impianto di comando centralizzato del traffico, la circolazione ferroviaria sarà sospesa dalle 15:30 di sabato 8 marzo fino all’inizio del servizio di lunedì 10 marzo.

IL NUOVO SISTEMA – “L’implementazione del comando centralizzato del traffico – spiegano da Eav – rappresenta un importante passo avanti per la nostra rete ferroviaria. Questo sistema consente il telecomando e la regolazione a distanza della circolazione, ottimizzando l’efficienza operativa e la sicurezza”. Per Eav grazie a questa innovazione sarà possibile: migliorare la puntualità dei treni, riducendo ritardi e ottimizzando i tempi di percorrenza; gestire in modo più efficiente il traffico ferroviario, coordinando meglio le operazioni e aumentando la capacità della linea e rafforzare la sicurezza della rete, monitorando costantemente la circolazione e intervenendo prontamente in caso di anomalie.

SERVIZI SOSTITUTIVI – Per limitare i disagi ai viaggiatori, sarà attivato un servizio di autobus sostitutivo. Le biglietterie delle stazioni di Baiano, Nola, Pomigliano d’Arco e Volla, dove sosteranno i bus, rimarranno aperte per fornire assistenza alla clientela. I servizi sostitutivi, affidati ad Air Campania, saranno regolarmente operativi secondo le modalità già previste. Per consultare orari e percorsi è possibile visitare il sito ufficiale www.eavsrl.it.