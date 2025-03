Sabato 15 marzo, alle ore 11, a Pomigliano d’Arco sarà inaugurato il cantiere per la realizzazione di un centro servizi destinato al contrasto della povertà e di una Stazione di Posta, una struttura multifunzionale pensata per accogliere e supportare persone a rischio di esclusione sociale. L’iniziativa, promossa dall’Ambito Territoriale N25, di cui Pomigliano è comune capofila, ha l’obiettivo di garantire assistenza integrata e percorsi personalizzati di reinserimento, attraverso una rete di sostegno che coinvolge enti pubblici, associazioni e volontariato. Le Stazioni di Posta, già presenti in diverse città italiane, rappresentano luoghi di accoglienza per persone senza dimora o in condizioni di estrema vulnerabilità, offrendo servizi di prima necessità e orientamento sociale.

UN MODELLO INNOVATIVO DI INCLUSIONE SOCIALE – Il progetto non si limita alla sola emergenza abitativa: è già in fase di progettazione l’utilizzo del secondo piano della struttura per la residenzialità delle persone con disabilità, nell’ambito dell’iniziativa “Dopo di Noi”. L’obiettivo è creare un modello di co-housing che favorisca l’autonomia abitativa e lavorativa, attraverso percorsi di formazione e tirocini finalizzati all’indipendenza economica. “Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per la nostra comunità – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali di Pomigliano d’Arco, Domenico Leone – perché non si limita ad offrire assistenza, ma costruisce un vero percorso di reinserimento sociale per chi si trova in condizioni di vulnerabilità.” Anche Sara D’Angelo, coordinatrice dell’Ambito Territoriale N25, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Il centro servizi e la Stazione di Posta saranno strumenti essenziali per garantire un sostegno completo ed efficace. L’obiettivo è non solo offrire un aiuto immediato, ma anche creare opportunità concrete di inclusione e autonomia”.