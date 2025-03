Quarto, incendio in casa: carabiniere e passante salvano invalido

Paura nel pomeriggio di ieri a Quarto, dove un incendio è divampato in un appartamento situato al primo piano di un edificio in via Crocillo. Le fiamme, probabilmente innescate da un cortocircuito dell’impianto elettrico, hanno rapidamente avvolto la veranda dell’abitazione, mettendo in pericolo il proprietario di casa, un 47enne invalido non deambulante. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale Tenenza. Uno di loro, un brigadiere, insieme a un passante, non ha esitato a entrare nell’abitazione invasa dal fumo per mettere in salvo il 47enne. L’uomo è stato preso di peso e portato all’esterno, dove è stato affidato ai medici del 118 per le cure necessarie. Sia il brigadiere che il proprietario di casa hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e sono stati trasferiti all’ospedale di Pozzuoli per accertamenti. Fortunatamente, non sono in pericolo di vita.