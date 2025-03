Notte di terrore a San Marco Evangelista per un 56enne, costretto a fuggire di casa e rifugiarsi in strada per sfuggire alla furia del figlio 21enne. Il giovane, rientrato in evidente stato di alterazione dovuto al consumo di alcol e droghe, avrebbe minacciato e aggredito il padre brandendo una catena. I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Caserta, allertati dalla vittima, sono intervenuti e hanno arrestato il ragazzo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, conducendolo al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Secondo la denuncia del padre, l’aggressione sarebbe scaturita dopo un rimprovero: il giovane, rincasato in piena notte, avrebbe iniziato a ballare su una sedia, urlando e alzando il volume del televisore al massimo. All’arrivo dei militari, il 21enne era ancora in forte stato di agitazione e ha continuato a minacciare il genitore anche davanti a loro. L’episodio si inserisce in un quadro di violenze ripetute: il giovane, già arrestato all’inizio di marzo per comportamenti aggressivi nei confronti del padre, era stato successivamente scarcerato.