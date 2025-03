Saviano si prepara a un evento culturale di grande rilievo: il professor Paolo Crepet, noto sociologo e psichiatra, sarà ospite martedì 11 marzo dell’associazione “Etica per il Territorio”, guidata dal presidente Carmine Aliperti, e di “Eduform Formazione Ets”. L’incontro, patrocinato dall’amministrazione comunale di Saviano, è organizzato in collaborazione con la Mondadori di piazza Marconi di Nola, diretto dalla giornalista Autilia Napolitano, presidente dell’associazione Scenary. L’evento si terrà presso l’Auditorium di Saviano, a partire dalle 9:30, e vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole del territorio, che avranno l’opportunità di dialogare con l’autore.

UN MESSAGGIO DI SPERANZA – L’incontro sarà incentrato sul libro “Prendetevi la luna”, in cui Crepet affronta temi cruciali come l’educazione, la scuola e la famiglia, ponendo l’accento sulla speranza come bussola per orientarsi tra le difficoltà della vita. Secondo il presidente Carmine Aliperti, promotore dell’iniziativa, il confronto con Paolo Crepet rappresenta un’occasione unica per i giovani della città e dell’area nolana: “I ragazzi, oggi più che mai, hanno bisogno di stimoli e strumenti per superare barriere e stereotipi. Crepet, con la sua esperienza e le sue pubblicazioni, offre un percorso di crescita che valorizza il coraggio, l’impegno e l’autodeterminazione. ‘Prendetevi la luna’ è un manifesto di speranza, proprio come lo sono le iniziative che la nostra associazione sostiene, in collaborazione con Eduform Ets”. Anche Autilia Napolitano sottolinea il valore culturale dell’evento: “La cultura è strumento di conoscenza, ma anche di opportunità e crescita. Ringrazio il presidente Aliperti per questa iniziativa che sono certa offrirà ai giovani, alle istituzioni, alla scuola e alle famiglie nuovi spunti di riflessione su come vivere con consapevolezza e determinazione.”