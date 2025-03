Oltre 3.800 studenti formati in 21 incontri: sono questi i numeri principali del roadshow #siisaggioguidasicuro per l’anno scolastico e accademico 2024/2025, una campagna di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolta agli studenti delle scuole secondarie e delle università della Campania. Il progetto è promosso dalla Regione Campania e Anci Campania, in collaborazione con l’associazione Meridiani e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

EVENTO A SAVIANO – La ventiduesima tappa del roadshow si terrà lunedì 17 marzo, alle 9:30, presso il teatro auditorium “Vincenzo Sorrentino” di Saviano. L’incontro sarà introdotto e moderato da Ada Minieri, vicepresidente dell’associazione Meridiani e consigliere segretario dell’ordine degli Ingegneri di Napoli. Interverranno: Vincenzo Simonelli, sindaco di Saviano; Leonardo Perretta, assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione; Domenico Ciccone, dirigente scolastico Iss “R.L. Montalcini – G. Ferraris”; Antonio Del Giudice, delegato Anci Campania; Giuseppina Starace, comandante Polizia Municipale di Saviano; Antonella Scarano, dottoressa di Ricerca in Ingegneria Sistemi Civili Unina Federico II, referente scuole del progetto; il capitano Edgar Pica, comandante compagnia dei carabinieri di Nola.

UN IMPEGNO PER RIDURRE LE VITTIME DELLA STRADA – Dal suo esordio, #siisaggioguidasicuro ha formato oltre 43.000 studenti campani, contribuendo alla diffusione della cultura della sicurezza stradale in linea con le strategie del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 e del Eu Road Safety Policy Framework 2021-2030. L’obiettivo europeo è ridurre del 50% le vittime della strada entro il 2030, ma i dati Istat mostrano che l’Italia è ancora lontana da questo traguardo: 3.039 morti nel 2023 su scala nazionale, con un aumento del +23% rispetto al 2019; 220 morti in Campania, +27% rispetto al 2019; Aumenti particolarmente preoccupanti nelle province di Avellino, Napoli e Salerno.

EDUCAZIONE E CREATIVITA’ – Il progetto si rivolge a tutti gli utenti della strada, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili: pedoni, ciclisti, motociclisti e utilizzatori di monopattini elettrici. Oltre agli incontri formativi, gli studenti saranno coinvolti nel concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale”, che premierà i migliori elaborati (foto, video, disegni, canzoni, testi) inviati entro il 18 aprile alle ore 10:00 all’indirizzo progetti@associazionemeridiani.it. Novità di quest’anno è l’ampliamento del progetto alla sicurezza in mare, grazie alla collaborazione con esperti della Guardia Costiera.

IL GRAN FINALE A NAPOLI – Dopo la fase di incontri e formazione, il progetto si concluderà con il “Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro”, che ospiterà Forze dell’Ordine, Enti, Fondazioni e testimonial del mondo dello spettacolo e dello sport. L’evento finale si terrà il 9 maggio a Napoli, presso Parco San Laise (ex area Nato), Viale della Liberazione n.1.