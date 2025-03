Nella serata di ieri, 30 marzo, intorno alle 21:15, un grave incidente stradale ha coinvolto due veicoli lungo la strada Provinciale 189, in via dell’Artigianato, nel comune di Bisaccia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale per mettere in sicurezza l’area e prestare soccorso ai feriti. L’impatto, particolarmente violento, ha causato il ferimento delle due persone a bordo delle vetture. Una donna è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata estratta grazie all’intervento dei soccorritori. Il personale sanitario del 118 ha trasportato un giovane all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, mentre la donna, in condizioni più gravi, è stata trasferita al “Moscati” di Avellino. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri delle stazioni di Aquilonia e Calitri, che hanno regolato la viabilità e avviato gli accertamenti per chiarire la causa e dinamica dello scontro.