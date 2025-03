Sfuggì all’arresto nel 2023: latitante preso a festa fratello scarcerato

Dopo cinque mesi di latitanza, la fuga di Valentino Radosavljvic, 35enne di etnia rom, si è conclusa nella notte, durante una festa di famiglia organizzata in suo onore. L’uomo, ricercato per una condanna a cinque anni di reclusione per furti in abitazione tra Bologna e Modena, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Giugliano in una villetta a Casandrino.

Tutto ha avuto inizio il 17 ottobre 2023, quando la Procura di Bologna ha emesso un ordine di carcerazione nei confronti del 35enne. Da quel momento, l’uomo è svanito nel nulla, riuscendo a eludere le forze dell’ordine. Ma i carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo. Attraverso una serie di indagini, sia tradizionali che telematiche, gli investigatori hanno individuato una possibile pista: il fratello del latitante, da poco uscito dal carcere, avrebbe riunito la famiglia per festeggiare la sua scarcerazione.

L’evento si è svolto in una villetta di via Di Pasquale, a Casandrino. Un’occasione irripetibile per i carabinieri, che hanno deciso di intervenire. Nella notte, i militari hanno circondato l’abitazione e, approfittando della confusione della festa, sono entrati in azione. Al grido di “carabinieri”, Radosavljvic ha tentato di scappare utilizzando una scala appoggiata al muro del retro della villetta. Ma la casa era già circondata, e i militari lo hanno bloccato nel giardino, ponendo fine alla sua latitanza. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale,