La Prefettura di Napoli ha disposto quattro zone rosse sul territorio di Torre Annunziata. A comunicarlo, attraverso una nota, è il sindaco della città vesuviana, Corrado Cuccurullo, che fa sapere come la decisione è stata “assunta al termine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta lunedì mattina e dedicata all’emergenza sicurezza a Torre Annunziata”. “È un importante provvedimento, che si inserisce nel solco delle attività avviate già da tempo dal prefetto e dai vertici delle forze dell’ordine per contrastare la delinquenza – afferma Cuccurullo – Il tema della sicurezza resta una priorità per l’amministrazione comunale. Esprimo la mia soddisfazione per questa ulteriore decisione del prefetto”. Sempre dal Comune di Torre Annunziata ricordano come la zona rossa è un’area sottoposta a un maggiore controllo, dove le forze dell’ordine possono intervenire e disporre l’allontanamento immediato di una o più persone individuate come potenzialmente pericolose e in grado di generare tensione all’interno di quell’area. Il provvedimento prevede il divieto di stazionare, nelle zone individuate, ai soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti e che sono già destinatari di segnalazioni all’autorità giudiziaria per i reati contro la persona, in materia di stupefacenti, detenzione abusiva e porto abusivo di armi. Il provvedimento sarà operativo da domani e resterà attivo fino al prossimo 30 giugno con le prime tre zone: l’area che comprende via Prota, via Caravelli, via Gino Alfani e corso Umberto (dall’angolo con via Gino Alfani e fino a Via Poerio); la zona della stazione delle ferrovie dello Stato Torre Annunziata Città e piazza Nicotera; della stazione Fs Torre Annunziata Centrale con viale Manfredi e Piazza Imbriani. La quarta zona rossa, viale Marconi, individuata come area della movida estiva, sarà invece operativa a partire dal primo aprile.