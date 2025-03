Un’azienda industriale priva di autorizzazioni ambientali, situata nella periferia di Somma Vesuviana, è stata sequestrata dai carabinieri forestali di Ottaviano, operanti nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio. L’operazione è scattata a seguito delle segnalazioni di un comitato civico di circa 150 residenti, che da tempo lamentavano odori molesti e problemi respiratori, tra cui crisi d’asma e difficoltà respiratorie. I militari, con il supporto del personale Arpac, hanno individuato la presunta fonte di inquinamento in un noto complesso industriale specializzato nella produzione di elementi d’arredo per aerei, navi, autobus e veicoli industriali. Al momento del controllo è emerso che l’azienda, che conta circa 50 dipendenti, operava senza alcun titolo autorizzativo per le emissioni in atmosfera. Inoltre, sono state riscontrate gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti, nonché violazioni edilizie e urbanistiche in area vincolata paesaggisticamente. Per interrompere l’attività inquinante, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro penale dell’intero stabilimento. Il provvedimento rappresenta un importante intervento per tutelare la salute pubblica e contrastare i reati ambientali nell’area vesuviana, già fortemente compromessa da episodi di inquinamento e gestione illecita dei rifiuti. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e stabilire l’entità del danno ambientale causato.