Sturno, incendio in area agricola: in fumo 500 rotoballe di fieno

Un vasto incendio ha colpito un’area agricola nel comune di Sturno, in provincia di Avellino in via Lenze della Corte, dove erano stipate circa 500 rotoballe di fieno. Sul posto, intorno alle 13:10, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che hanno affrontato le fiamme ormai avanzate, riuscendo tuttavia a salvare parte del materiale agricolo. Le operazioni di spegnimento sono state supportate da un’autobotte inviata dalla sala operativa di via Zigarelli, per garantire la completa estinzione del rogo. Presenti sul luogo dell’incendio anche i carabinieri di Gesualdo e della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno avviato accertamenti per determinare le cause del rogo. Le rotoballe erano stoccate all’aperto, e fortunatamente le fiamme non hanno coinvolto né strutture circostanti né attrezzature agricole o animali. L’area, di proprietà di una 61enne del posto, è ora sotto monitoraggio per verificare eventuali danni residui e raccogliere elementi utili all’indagine. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi sulle cause dell’incendio, compresa quella dolosa. Le squadre dei vigili del fuoco proseguono nelle operazioni di bonifica per garantire la sicurezza della zona.