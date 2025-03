Colpo fallito in banca a Frattamaggiore: la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno arrestato due uomini, un 57enne di Teano e un 39enne napoletano, entrambi con precedenti, per tentata rapina aggravata. Il più giovane dei due è stato inoltre arrestato per evasione, essendo già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. L’intervento è scattato nella tarda mattinata, quando una segnalazione alla Sala Operativa ha allertato le forze dell’ordine su una rapina in corso presso un istituto di credito di via Vittorio Emanuele. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e i militari della Stazione Carabinieri locale si sono precipitati sul posto, riuscendo a bloccare i due rapinatori ancora all’interno della banca. I malviventi erano armati di un bisturi e un paio di forbici e avevano minacciato il personale per farsi consegnare il denaro. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, permettendo di sventare il colpo e arrestare i due uomini, che ora dovranno rispondere delle gravi accuse davanti all’autorità giudiziaria.