Una giornata di caos sulla Tangenziale di Napoli a causa di un grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Un’autocisterna carica di carburante si è ribaltata nel tratto compreso tra le uscite Vomero e Fuorigrotta, in direzione Pozzuoli, provocando la chiusura totale della carreggiata e il blocco del traffico per ore.

INCIDENTE E TRAFFICO IN TILT – L’incidente è avvenuto intorno alle 12:15, all’altezza del km 10.1. La cisterna si è rovesciata sulla carreggiata occupando l’intera sede stradale, rendendo necessaria l’immediata chiusura del tratto per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Società Tangenziale di Napoli. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a evitare di immettersi in Tangenziale, sia in direzione Capodichino per chi proveniva da Fuorigrotta, sia in direzione opposta per chi arrivava da Capodichino e Autostrade. A partire dalle 12:55, il tratto è stato chiuso anche in direzione Capodichino per permettere ai Vigili del Fuoco di operare in piena sicurezza con chilometri di coda tra Zona Ospedaliera e Vomero in direzione Pozzuoli per l’uscita obbligatoria.

OLTRE 700 PERSONE BLOCCATE – L’incidente ha avuto conseguenze anche per gli oltre 700 abitanti del Parco Parva Domus, complesso residenziale situato a ridosso della Tangenziale e sovrastante il punto in cui si è verificato il sinistro. Il complesso ha un’unica via d’accesso, un cavalcavia che passa proprio sopra l’area interessata dall’incidente. Per motivi di sicurezza, le forze dell’ordine hanno bloccato l’accesso al parco, impedendo ai residenti di entrare e uscire, sia a piedi che in auto. Solo nel tardo pomeriggio è stato concesso il passaggio pedonale, mentre il transito veicolare rimane interdetto fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza dell’autocisterna. Gli abitanti del Parco Parva Domus da anni denunciano la mancanza di una via di fuga alternativa e chiedono la realizzazione di una strada secondaria che permetta un accesso indipendente. L’episodio odierno ha evidenziato ancora una volta l’urgenza di una soluzione.

LA BONFICA DELL’AREA – Le operazioni di bonifica e rimozione della cisterna sono state ultimate in serata. Alle 20, le famiglie evacuate a titolo precauzionale hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. Il traffico in direzione Capodichino è stato riaperto, mentre i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per rimuovere il mezzo incidentato con appositi macchinari. Nelle ore notturne, il personale della Tangenziale interverrà per ripristinare il manto stradale danneggiato per circa 200 metri, al fine di riaprire completamente la tratta anche in direzione Pozzuoli.