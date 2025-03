Tenta la truffa del figlio arrestato, carabinieri arrestano 20enne

Ha chiamato una donna fingendosi amico del figlio, raccontandole che il ragazzo aveva investito una persona ed era stato arrestato. Per evitare la detenzione, le ha chiesto 22mila euro. Questa volta, però, la vittima non è caduta nella trappola. Insospettita dal racconto, ha chiamato immediatamente i carabinieri di Ischia, che hanno organizzato un blitz per incastrare il truffatore. I militari si sono appostati nei pressi dell’abitazione della donna, dove era stato fissato l’incontro per la consegna del denaro. Pochi minuti e il giovane truffatore, un 20enne con precedenti, si è presentato all’appuntamento. Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato la fuga nella pineta vicina, ma è stato rapidamente bloccato e arrestato. Nello smartphone del giovane, gli inquirenti hanno trovato messaggi e dettagli che ricostruiscono l’intera tentata truffa. Ora sono in corso indagini per individuare eventuali complici. Il 20enne si trova in carcere in attesa di giudizio.