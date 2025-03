Una forte e lunga scossa di terremoto ha colpito l’area dei Campi Flegrei alle 1,25 circa, con una magnitudo di 4.4 come rilevato dall’Ingv. Il sisma è stato distintamente avvertito a Napoli e in diversi comuni della provincia comprese l’area nolana e vesuviana, provocando momenti di paura tra i residenti. L’evento tellurico, caratterizzato da una durata prolungata, ha spinto molte persone ad abbandonare le proprie abitazioni per riversarsi in strada.

EPICENTRO IN MARE – L’epicentro della scossa principale è stato registrato in mare, a solo due chilometri di profondità, nei pressi di via Napoli, dove comincia il Comune di Pozzuoli e poco dopo il confine con la città di Napoli. Bacoli, Quarto, Monte di Procida sono gli altri Comuni flegrei più vicini all’epicentro.

SOCCORSI E DANNI: PERSONA ESTRATTA VIVA – Vigili del fuoco, polizia municipale e protezione civile stanno raccogliendo le segnalazioni di eventuali danni in seguito al terremoto di stanotte ai Campi Flegrei. Calcinacci sono caduti a terra ed hanno danneggiato alcune auto a Bagnoli, quartiere dell’area occidentale di Napoli. I vigili del fuoco sono intervenuti a Pozzuoli dove per il sisma di 4,4 gradi è crollato il solaio di una casa. “E’ stata estratta dalle macerie una persona in vita – dicono i vigili del fuoco – si lavora per accertare presenza di altre coinvolte”. A Bagnoli, area orientale di Napoli, precisamente in via Carafa, i vigili del fuoco sono intervenuti per consentire l’uscita dalle case di alcune persone rimaste bloccate dopo che a seguito della scossa di terremoto le porte d’ingresso non si aprivano. Altri, quelli residenti ai piani bassi, hanno abbandonato da soli le loro case uscendo dalle finestre. La zona continua ad essere sorvolata dagli elicotteri delle forze dell’ordine. Lungo la strada numerosi calcinacci dovuti al crollo di un controsoffitto che non ha causato danni alle persone. Diversi parabrezza di auto sono stati letteralmente sfondati. Danni si registrano anche al campanile della chiesa di Sant’Anna con relativa caduta di calcinacci. Anche in questo caso non si hanno notizie di danni alle persone.

SINDACO DELLA RAGIONE (BACOLI): “MANTENIAMO LA CALMA” – “È stata una scossa lunga e forte. Magnitudo 4.4, epicentro Pozzuoli. Mi state contattando in molti. Ho immediatamente convocato il Centro Operativo Comunale. Siamo già sul territorio per verificare i danni”. Lo scrive sui social Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli. “È partita – scrive – la squadra tecnica per la verifica degli istituti scolastici di Bacoli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile Nazionale, la Prefettura di Napoli e l’Osservatorio Vesuviano. Saremo operativi tutta la notte. Chi ha da fare segnalazioni può contattare 0815234057. Oppure chiamarmi o scrivermi al 3398766104, il mio numero personale. Siamo a vostra completa disposizione. Vi terrò aggiornati costantemente. Comprendo le vostre preoccupazioni ma esorto la comunità a mantenere la calma e ad acquisire informazioni dagli organi istituzionali. Noi siamo al vostro fianco, sempre. Forza Campi Flegrei”.

PREFETTURA E PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO – Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, subito dopo la scossa di terremoto dell’1.25 ha convocato il Centro coordinamento soccorsi. Tutti i responsabili dell’emergenza stanno ora facendo in prefettura un punto di situazione. La protezione civile della Campania ha attivato la sala operativa al Centro Direzionale di Napoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 avvenuta a Pozzuoli in mare a pochi metri da via Napoli. Lo si apprende dalla stessa Protezione Civile che ha già inviato del personale a Pozzuoli, attivato dalla sala operativa regionale, per fornire assistenza ai cittadini.

LA SCOSSA PIU’ FORTE DEGLI ULTIMI 40 ANNI – La scossa di magnitudo 4.4 avvertita stanotte ai Campi Flegrei ha pareggiato per intensità quella registrata il 20 maggio del 2024, considerata la più forte degli ultimi 40 anni nell’area flegrea, oltre ad essere la più importante per magnitudo da quando il fenomeno del bradisismo ha ripreso con vigore a farsi sentire nell’area compresa tra Pozzuoli e Napoli.