Torna l’ora legale, quando spostare le lancette dell’orologio

Con l’ultimo fine settimana di marzo torna l’ora legale: nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, le lancette degli orologi andranno spostate avanti di un’ora, dalle 2 alle 3. Questo significherà un’ora di sonno in meno, ma anche giornate più lunghe e un’ora in più di luce naturale tra il pomeriggio e la sera. La maggior parte dei dispositivi elettronici si aggiornerà automaticamente, ma è sempre consigliato controllare l’orario su dispositivi analogici o digitali non smart, come alcuni orologi da polso o da parete. L’ora legale resterà in vigore per sette mesi, fino all’ultimo fine settimana di ottobre, quando, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, si tornerà all’ora solare, spostando le lancette un’ora indietro. Il cambio d’ora avviene durante la notte per ridurre al minimo eventuali disagi nelle attività quotidiane e lavorative. L’obiettivo principale dell’ora legale è ottimizzare l’uso della luce solare, riducendo il consumo energetico nelle ore serali.