Torre Annunziata, biblioteca comunale sarà sede del Forum Giovani

E’ la biblioteca comunale la sede del Forum dei Giovani di Torre Annunziata. E’ quanto stabilito dall’amministrazione comunale su proposta dell’assessore alle politiche giovanili Antonio Coppola. Nel corso della giunta, presieduta dal sindaco Corrado Cuccurullo, l’amministrazione ha anche approvato il progetto “Rinascita Culturale e partecipazione giovanile”. Il progetto, curato dal Forum dei Giovani, è stato presentato in Regione Campania nell’ambito del bando “Giovani in Comune”, promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Campania e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Il progetto si caratterizza per la sua natura culturale, educativa e sociale, mirando a favorire l’accesso alla cultura, alla formazione e ai diritti per i giovani di Torre Annunziata – spiega l’assessore alle politiche giovanili Antonio Coppola – Si sviluppa attraverso tre principali azioni. Riqualificazione di spazi culturali, ripristino di un teatro per offrire alla cittadinanza un luogo di intrattenimento e aggregazione e organizzazione di incontri e dibattiti nelle scuole per stimolare il coinvolgimento attivo dei giovani. Un progetto importante che abbiamo deciso di sostenere anche economicamente stanziando una co partecipazione alle spese progettuali”. “Con l’assegnazione di una sede stabile come la biblioteca comunale, diamo finalmente al Forum dei Giovani la possibilità di svilupparsi – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo – Si tratta di un simbolo di fiducia autonomia e protagonismo giovanile”.