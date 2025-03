Raid vandalico nella notte di ieri al plesso scolastico di via Isonzo, destinato a diventare il nuovo asilo nido di Torre Annunziata. Ignoti si sono introdotti nella struttura, portando via rubinetteria e servizi igienici dei bagni. A scoprire il furto sono stati gli operatori della cooperativa incaricata dell’allestimento, che in questi giorni stava ultimando gli arredi in vista dell’apertura imminente. Durissima la condanna del sindaco Corrado Cuccurullo: “Un gesto vergognoso. Peggio dei ladri, ci sono solo quelli che rubano ai bambini, privandoli del loro futuro. Ma se qualcuno pensa di fermarci, si sbaglia: interverremo subito per garantire l’apertura della struttura”. L’asilo, che avrebbe dovuto accogliere 30 bambini, era ormai pronto per entrare in funzione. Ora il Comune annuncia un intervento straordinario per ripristinare i danni e consentire al più presto l’avvio delle attività.